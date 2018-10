MARKETS: Crude oil can't drop below $70, which is pricing in Saudi supply risk

Live from the floor of the New York Stock Exchange, Yahoo Finance's Jared Blikre joins Adam Shapiro to discuss the latest market moves.

Energy stock performance as of 1:15 pm EDT:

UGP 3.53%

MMP 0.37%

EC 0.35%

PBR 0.25%

HFC 0.24%

ETP 0.18%

TRP(HB) 0.12%

BHGE 0.10%

XOM -0.01%

PSX -0.05%

WMB -0.09%

COG -0.13%

PAA -0.14%

MPC -0.21%

EQGP(HB) -0.40%

OKE -0.41%

YPF -0.41%

PAGP -0.41%

TOT -0.48%

CVX -0.50%

OXY -0.68%

HAL -0.72%

EQT -0.80%

WGP(HB) -0.80%

FCX -0.87%

SLB -0.89%

BP -0.89%

EGN -0.93%

FANG -0.94%

AR -0.94%

IMO(HB) -1.15%

PTR(HB) -1.16%

ANDX(HB) -1.19%

NOV -1.29%

FTI(HB) -1.35%

CEO(HB) -1.39%

BPL -1.45%

SHLX(HB) -1.48%

ECA -1.50%

SU -1.51%

CXO -1.59%

XEC -1.53%

EEP -1.59%

VLO -1.61%

NBL -1.60%

RRC -1.71%

MPLX -1.69%

APC -1.71%

COP -1.71%

LNG -1.85%

PSXP(HB) -1.86%

HES -1.91%

E(HB) -1.94%

HP -1.98%

CLR -2.21%

PXD -2.28%

MRO -2.29%

PE -2.42%

EOG -2.49%

CNQ -2.69%

CVE -2.84%

DVN -3.02%

NFX -3.35%

APA -3.46%

CHK -3.74%