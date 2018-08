MARKETS: Warren Buffett has banked $15 billion on his Apple bet

Yahoo Finance's Alexis Christoforous and Jared Blikre break down the latest market action after Apple continues its climb toward a $1 trillion market cap, needing a share price of 207.05 to do so.

Here's the performance of select trending stocks as of 10:30 am ET:

TSLA Tesla Inc 10.35%

SQ Square Inc 6.29%

TVIX(HB) VS 2X VIX Short Term 4.09%

DBX Dropbox Inc 3.92%

UVXY ProShs Ultra VIX Short-Term 3.13%

VXX iPath S&P 500 VIX Short-Term 2.17%

AAPL Apple Inc 2.03%

SRPT Sarepta Therapeutics Inc 1.86%

PBR Petroleo Brasileiro S.A. ADS 1.66%

SHOP(HB) Shopify Inc 1.51%

AMD Advanced Micro Devices Inc 1.52%

SNAP(HB) Snap Inc 1.45%

TWTR Twitter Inc 1.47%

RAD Rite Aid 1.59%

PYPL PayPal Hldgs Inc 1.20%

ABBV AbbVie Inc 1.17%

NKTR(0) Nektar Therapeutics 1.14%

FB Facebook Inc 1.11%

CRM salesforce.com Inc 1.11%

NKE Nike Inc Cl B 1.03%

QCOM Qualcomm Inc 0.90%

AMAT Applied Materials 0.85%

MU Micron Tech 0.83%

ADBE Adobe Systems 0.76%

F Ford Motor 0.76%

CSCO Cisco Systems 0.67%

ROKU Roku Inc Cl A 0.68%

AM