Yahoo Finance's Alexis Christoforous and Jared Blikre break down the latest market action. Dow Jones Industrial Average components ranked highest to lowest are: PG, UNH, MCD, DIS, INTC, AAPL, KO, MSFT, WMT, TRV, HD, BA, MRK, NKE, IBM, V, JNJ, UTX, MMM, CAT, PFE, CSCO, VZ, GS, JPM, AXP, DWDP, XOM, CVX