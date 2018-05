Pennsylvania Scholastic Football Coaches Association all-star game set for Sunday

Conflicts between coaches, school administrators not so rare

The 17th annual Pennsylvania Scholastic Football Coaches Association all-star game will be played at 2 p.m. Sunday at Mansion Park Stadium in Altoona.

Spring-Ford’s Chad Brubaker will guide the East squad vs. the West team. One of his assistants will be Chas Cathers, who stepped down as Central Bucks West’s head coach after last season.

Here are the rosters:

East

Local players in bold.

No. Position Player School Ht. Wt. College

1 DB Rahiem Bowens Penn Wood 5’10 163 Undecided

2 QB Michael Ruisch Parkland 6’4″ 185 Susquehanna

3 WR Jake Novak Manheim Central 5’11 175 Kutztown

4 DB Devon Dickerson St. Joseph’s Prep 5’10 165 Undecided

5 WR Xavier Roman Manheim Township 6’1 198 Shippensburg

6 P/K Peyton Denlinger Lampeter-Strasburg 6’0 160 McDaniel

7 RB Brady Fox Middletown 5’10 200 Shippensburg

8 WR Rece Bender Manheim Township 5’10 165 East Stroudsburg

9 DE Calvin Pressley West Catholic 6’4 260 Peddie School

10 TE Grant Smith Central Dauphin 6’4 235 Indiana Univ. of PA

12 DB Donnell Henriquez Harrisburg 5’10 186 Maine

13 ATH Roland Norfleet Susquehanna Twp 5’10 165 Shippensburg

14 QB Yahmir Wilkerson Harrisburg 6’1 205 Indiana Univ. of PA

15 WR Chris Drayton Bethlehem Catholic 5’10” 175 Lock Haven

17 DE Kamal Harrison Imhotep Charter 6’1 218 Maine

18 LB Jayvonne Campfield Neumann Goretti 6’1 220 Undecided

20 LB Tyler Simon Manheim Central 5’11 214 Shippensburg

21 DB Myles Nicholson Imhotep Charter 6’1 180 Shippensburg

22 HB Andrew Nickles Palisades 6’3 225 Delaware

23 WR Luis Aquino-Rios Lebanon 6’0 203 Undecided

28 RB Sammy Karr Abraham Lincoln 5’11 185 East Stroudsburg

32 LB Adrian Otero Hazleton Area 6’1 226 Maine

44 LB Aiden Maldacker Wallenpaupack Area 6’0 220 East Stroudsburg

57 DE Connor Munnelly Downingtown East 6’1 250 West Chester

58 OL Bret Legath Whitehall 6’3 300 Shippensburg

61 DE Peyton Snopek Lancaster Catholic 6’1 255 Franklin & Marshall

64 DL James Starer Manheim Township 6’1 290 Thaddeus Stevens

65 OL Wyatt Schannauer Wilson 6’3 350 Shenandoah

66 DL Nick Shoemaker Dunmore 6’2 265 Monmouth

73 OL Noah Silva Spring-Ford 6’2 265 Shippensburg

75 OL Jeremiah Gutierrez Stroudsburg 6’3 322 Slippery Rock

77 OL/DL Trevor Watts Souderton Area 6’3 275 West Chester

78 OL Aaron Bensinger Blue Mountain 6’4 265 Bloomsburg

79 OL Jonathan Miller Phoenixville Area 6’1″ 290 West Chester

Head coach: Chad Brubaker, Spring-Ford

______________________________________________________

West

No. Player School Ht. Wt. College

1 DB Robert Kennedy Jeannette 5’10 175 Lackawanna C.C.

2 QB Drew Saxton South Fayette 6’2 195 Case Western

3 RB Tanner Volpatti Bethel Park 5’10 195 Slippery Rock

4 WR Tim Sturgis Central York 6’1 170 Kutztown

5 DB Kavon Morman Montour 6’2 180 California of PA

6 LB Ken Cooper Danville Area 6’2 238 Penn State

7 ATH John Varadzel North Allegheny 6’1″ 175 Pittsburgh

8 DB John Harper McKeesport 6’0 175 Undecided

9 DB Rodney Dennard Woodland Hills 6’1 182 Howard

10 DB Jayquan Smith Woodland Hills 6’1 177 Lackawanna C.C.

11 LB Tyler Petucci Altoona Area 6’1 210 Shippensburg

12 WR Garret Fairman Thomas Jefferson 6’2 200 Robert Morris

14 LB Christian Arrington Cumberland Valley 6’2 210 Rhode Island

15 ATH Cam Suman Penn Trafford 6’2″ 205 Indiana Univ. of PA

17 LB Bryce Lauer Franklin Regional 6’3 250 Towson

18 QB Logan Leiby Selinsgrove 6’0 195 Bloomsburg

20 TE/HB Ryan Langdon North Allegheny 6’1 235 Indiana Univ. of PA

21 WR Ronnie Stevenson Montour 6’5 205 Temple

22 P/K Carter Raupach Berlin 5’10 185 Undecided

28 WR Cam Laconi PCC 5’11 185 Mercyhurst

33 RB Tim Smith Penn Hills 5’9 175 Fairmont State

50 OL Bryce Ramer Beaver Area 6’5 300 Ohio University

53 DL Chase Heath Dover 6’3 265 Bloomsburg

54 DE Jackson Heasley State College 6’1 240 Indiana Univ. of PA

55 DE Gerald Brown West Mifflin 6’0 250 California of PA

56 OL Devega Byrd Woodland Hills 6’1 320 Bethany

58 OL Collin DeBoef State College 6’6 275 Penn State

71 OL Ben Johnson South Williamsport 6’3 265 Marist

72 OL Jayvion Queen Altoona Area 6’5 280 Colegate

74 OL Jake Smetak Norwin 6’4 290 California of PA

75 DL Jacob Neiderhiser Ligonier Valley 6’1 320 Geneva College

78 OL/DL Jacob Fetterolf Cumberland Valley 6’3 280 Johns Hopkins

84 WR Jarrett Inch Selinsgrove 6’2 185 Undecided

99 DE Gavin Vargesko Bethel Park 6’1 250 Slippery Rock

West head coach: Eric Kasperowicz, Pine-Richland​